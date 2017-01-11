رئيس أركان مصر يبحث مع السراج سبل تسوية أزمة ليبيا

بحث الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان المصري، مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، سبل حل أزمة ليبيا.

وقال المتحدث العسكري المصري إنه في إطار الجهود المصرية لتجميع الأشقاء الليبيين وتحقيق الوفاق بين كافة الأطراف حول تسوية الأزمة الليبية، التقى رئيس الأركان بفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وبحضور أعضاء الوفد الليبي وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا، اليوم الأربعاء، حيث تم التطرق بشكل معمق وتفصيلي للأوضاع الراهنة في ليبيا، والجهود المبذولة من الجانبين للتوصل إلى حلول توافقية تستند بالأساس إلى الإطار العام للاتفاق السياسي، وترتكز على القضايا الجوهرية للخروج من المختنقات الحالية في إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة التي استضافتها مصر.

وأضاف أن السراج أعرب عن عميق تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة التي بذلتها مصر للإسهام في إعادة اللحمة بين أبناء الوطن، مؤكداً دعمه لكل التحركات والجهود الأمنية والشفافة التي تقوم بها مصر.

كما أكد السراج أنه لا مناص من الحوار بين أبناء الوطن، وأنه لن يكون جزءاً من أي مواجهة بين أبناء الوطن الواحد.

فيما أكد المتحدث العسكري المصري أن السراج أكد على ضرورة التفاوض بشأن نقاط الخلاف بروح الوفاق وإعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح الضيقة، ودون إقصاء أو تهميش لأي طرف، بما يضمن الحفاظ على وحدة التراب والدم الليبي، وإعادة بناء هياكل الدولة.