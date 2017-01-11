مصر تدين هجوم قندهار وتقدم التعازي للإمارات

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الثلاثاء، في مقر محافظ إقليم قندهار بأفغانستان، وأسفر عن إصابة سفير الإمارات، ومقتل خمسة دبلوماسيين إماراتيين خلال مهمة لتنفيذ مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية.

وقدمت مصر التعازي لدولة الإمارات ولأسر القتلى، مشددةً على أن "تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثني الدول العربية عن مكافحة تلك الظاهرة، ومساعدة الشعب الأفغاني على استئصال آفة الإرهاب".

وأكد البيان على "وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة في تلك المحنة"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"تكثيف جهوده لمواجهة ظاهرة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله والجهات الداعمة له من أجل القضاء على تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم".