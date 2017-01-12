السيسي للسراج: لابد من حل أزمة ليبيا دون تدخل خارجي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي حيث بحث معه سبل حل الأزمة الليبية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس أكد موقف مصر الثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا، واحترام إرادة شعبها الذي تربطه بالشعب المصري علاقات وثيقة ممتدة عبر التاريخ، مشيراً إلى سعي مصر لدعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبي وإيجاد حل ليبي خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية دون أي تدخل خارجي.

وقال السيسي إن مصر لن تألو جهدا من أجل توفير البيئة الملائمة للحوار بين الأشقاء الليبيين، ومساعدتهم على تحديد ومعالجة القضايا الجوهرية، حتى تتمكن المؤسسات الليبية الوطنية خاصة المنتخبة منها من الاضطلاع بمسؤولياتها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي أعرب عن تقديره لدور مصر الإيجابي والبناء في تسوية الأزمة التي تمر بها بلاده، مؤكدًا خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتثمين ليبيا للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الأمن في ليبيا ووحدة أراضيها، وحرصها على مصالح الشعب الليبي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

واستعرض السراج خلال اللقاء التطورات الجارية على الساحة الليبية، معربا عن تقديره لجهود مجلس النواب الليبي في مناقشة الاتفاق السياسي، حيث أكد السراج أهمية التفاوض حول النقاط الأساسية في الاتفاق سعيًا للوصل إلى توافق وتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية، بما يحفظ وحدة أراضيها وسلامة أبناءها دون إقصاء لطرف على حساب الآخر.