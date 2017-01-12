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بالصور.. سر العثور على 250 حماراً ميتاً في سوهاج بمصر

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
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عثرت أجهزة الأمن المصرية على 250 حماراً مذبوحاً ومسلوخاً في سوهاج جنوب البلاد، ما أثار الذعر لدى المواطنين.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة بسوهاج من ضبط 250 حماراً مذبوحين ومسلوخين، ومعظمهم في حالة تعفن، في منطقة مهجورة غرب الطريق الصحراوي الغربي بالكوامل.

وتبين من التحريات الأمنية أن الحمير تم ذبحها لأخذ جلودها، وليس لبيع لحومها، لذلك تم إلقاء لحومها في منطقة مهجورة بالمدينة بعد سلخها.

وقررت السلطات تكليف لجنة من الطب البيطري لدفن لحوم الحمير المذبوحة بطريقة آمنة، حماية للمنطقة، ومنعاً لحدوث كارثة بيئية.

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