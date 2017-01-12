مصر.. إحالة مستشار وزير الصحة للجنايات متلبسا بـالرشوة

قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، الخميس، إحالة الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة للمحاكمة الجنائية بعد ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة قدرها 4 ملايين جنيه من إجمالي رشوة قيمتها 6 ملايين.

وتضمن قرار الاتهام قيام أحمد عزيز، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأيمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفى عين شمس الجامعي، بطلب رشوة من علاء أحمد حسين، مالك ومدير شركة للتجهيزات الطبية، مقابل ترسية أحد العطاءات الخاصة بالوزارة عليه.

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة لـ"العربية.نت" أن قوة "أمنية تابعة لجهاز رقابي كبير، ألقت القبض على مستشار الوزير، وعثرت معه على 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية في قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكي بمعهد ناصر.

وفي التحقيقات التي أجرتها النيابة المصرية قالت موظفة في شركة المستلزمات الطبية، إنها توجهت إلى مقر وزارة الصحة للسؤال عن إمكانية تعاون شركتها مع الوزارة في توريد الأجهزة الطبية لمعهد ناصر، وفوجئت أن مستشار الوزير طلب منها مبلغا قيمته 6 ملايين جنيه، مقابل موافقته على منح شركتها مناقصة توريد تلك الأجهزة الطبية للمعهد، دون الدخول في مناقصات أو إجراءات إدارية من جانب الوزارة، ووعدته بالرد عليه خلال ساعات، بعد الرجوع إلى صاحب الشركة.

وأضافت أن صاحب الشركة قرر فور علمه بطلب مستشار الوزير، إبلاغ الرقابة الإدارية بالواقعة، وطلب المسؤولون منه ايهام مستشار الوزير بالموافقة على دفع مبلغ الرشوة، وتحديد موعد لتسلم الشيكات أو الاتفاق على طريقة الدفع حتى تم القبض على المستشار متلبسا.