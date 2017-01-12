مصر.. التحقيق في انتحار طالب ترك رسالة غامضة

بدأت النيابة المصرية التحقيق في حادث غامض وقع بمبنى السكن الجامعي لجامعة حلوان جنوب القاهرة، حيث لقي طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق بالجامعة مصرعه إثر سقوطه من شرفة غرفته بالطابق السادس.

وقال أصدقاء الطالب لـ"العربية.نت" إن الطالب، ويدعى أحمد محمد عيد إبراهيم، من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، واشتهر بلقب الصعيدي ويقيم بالغرفة رقم 609 بالمبنى، لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس، مضيفين أن الشاب كان من أقرب أصدقائهم، وكان مرحا وخفيف الظل، لكنهم فوجئوا بانتحاره وسقوطه من الطابق السادس دون أسباب معروفة.

وذكروا أن الطالب وقت انتحاره كان وحيدا بغرفته، وعثرت أجهزة الأمن على رسالة بغرفته كتب عليها: "سامحيني يا أمي، سامحني يا أبي، هتوحشوني كتير"، دون أن يتأكدوا ما إذا كانت الرسالة مكتوبة بخط يد الطالب أم لا، مشيرين إلى أن الطالب كان على علاقة جيدة بوالديه ودائم الاتصال بهما.

الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، قال إنه أبلغ النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وكشف ملابسات الحادث، كاشفا عن استجواب 7 من زملاء الطالب لمعرفة سبب سقوطه ووفاته، وإخطار أسرته التي انتقلت فور سماعها الخبر إلى قسم شرطة حلوان للإدلاء بأقوالها واستلام جثته بعد موافقة النيابة.