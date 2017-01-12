مقتل 4 شرطيين بينهم ضابط بهجوم إرهابي في العريش

لقي 4 من الشرطة المصرية مصرعهم في هجوم إرهابي على مدرعتين خلال مرور قوة أمنية أمام مستشفى العريش.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت"، إن عناصر مسلحة هاجمت قوة أمنية خلال مرورها أمام مستشفى العريش، ما أسفر عن مقتل 4 من الشرطة، بينهم ضابط برتبة ملازم أول يدعى محمد عبد الرحمن، و3 شرطيين برتبة عريف هما عبد الفتاح الشيخ ومحمد الصغير ومصطفى صلاح.

وأضافت أن قوات الأمن دفعت بتعزيزات سريعة، وجرى تبادل لإطلاق النار مع العناصر الإرهابية، كما تم رفع حالة الاستنفار الأمني بجميع الارتكازات الأمنية بالعريش.

من جانبه، قال مصدر أمني بشمال سيناء، إن عددا من المسلحين هاجموا مدرعتين، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة و3 من أفراد الأمن، وأطلقوا أعيرة نارية على المدرعة الأخرى لمنعها من ملاحقتهم، ولاذوا بالفرار.