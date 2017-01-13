بالفيديو.. هكذا تمت تصفية منفذي هجوم "المطافئ" بسيناء

أعلنت الداخلية المصرية تصفية منفذي الهجوم الإرهابي على كمين المطافئ بالعريش، والذي أسفر عن مصرع 8 شرطيين ومدني.

وقالت الوزارة إنه توافرت معلومات تتضمن اضطلاع قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس الهارب أحمد محمود يوسف عبدالقادر حركي شكري بمسؤولية تشكيل عدة مجموعات إرهابية وتكليفهم بالتخطيط والتدبير لاستهداف قوات الشرطة، والجيش وتوفير أوجه الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ عملياتهم العدائية، وتمكنهم من تنفيذ عدد منها، أبرزها:

- التعدي على كميني المطافئ والمساعيد بالعريش بتاريخ 9 يناير الجاري ومقتل 8 من رجال الشرطة وأحد المدنيين، واغتيال العقيد أحمد حسن رشاد "نائب مأمور قسم شرطة القسيمة"، واغتيال النقيب محمد الزملوط بقطاع الأمن المركزي بالعريش والملازم أول قوات مسلحة محمد السيد عبد الرازق، خطف واغتيال المهندس محمد مصطفى عياد.

وأضافت أنه تم عقب "استئذان النيابة" إخضاع تلك العناصر لعمليات متابعة ميدانية مكثفة، حيث تبين أنهم من معتادي التنقل بين الشقق السكنية والأماكن المهجورة وتغيير محال اختفائهم على مدار اليوم، واتخاذهم أسماء حركية متعددة للهرب من الملاحقات الأمنية، إلا أن المتابعة أسفرت عن تحديد بعض كوادرها وأدوارهم التنظيمية والعمليات التي شاركوا في تنفيذها.

وذكرت الداخلية المصرية أنه توافرت معلومات حول اتخاذ تلك العناصر مؤخراً لشاليه مهجور بمنطقة شاليهات أرض الجمعية بنطاق قسم شرطة رابع العريش وكراً لاختبائهم، تجنباً لعمليات المداهمة الأمنية واتخاذهم من هذا الوكر منطلقاً لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأشارت إلى أنّ قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية تمكنت من مداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار العناصر الإرهابية باقتراب القوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها محاولين الهرب، حيث تم التعامل مع مصادر النيران مما نتج عنه مصرعهم جميعاً (عددهم 10 عناصر)، وهم كل من:

أحمد سعد المهدى محمد الشربينى (مواليد 28/10/1999 - طالب - يقيم بالمساعيد/العريش – سبق مشاركته في استهداف العديد من أفراد ومدرعات الأمن المركزي والقوات المسلحة ومشاركته في اغتيال مجند بكمين مدخل العريش).

محمد إبراهيم محمد أيوب (مواليد 1/9/1994 - سائق - يقيم بالمساعيد العريش - شارك في اغتيال العقيد / أحمد رشاد والعديد من أمناء الشرطة والمجندين).

أحمد يوسف محمد رشيد (مواليد 18/2/1993 - سائق – يقيم بحي السمران/العريش - متورط في اغتيال العديد من المواطنين بدعوى تعاونهم مع رجال الأمن).

عبدالعاطي علي عبدالعاطي الديب (مواليد 30/3/1992 - عامل - يقيم بشارع البحر/العريش– سبق تورطه في اغتيال المهندس/ محمد مصطفى عياد، لإشرافه على بعض الإنشاءات الخاصة بالقوات المسلحة).

بلال محمد حمدان النجار (مواليد 30/1/1997 - بدون عمل – يقيم في ش مسلم عروج/العريش – سبق تورطه في اختطاف وقتل المدعو/ فتحي عايش مصطفى وزوجته).

منصور محمد سليمان جامع (مواليد 1/10/1989 - سائق يقيم بحي كرم أبو نجيلة/العريش – متورط في الاستيلاء على سيارات النقل وتفخيخها لاستخدامها في تنفيذ مخططات التنظيم).

بالإضافة إلى 4 جثث "مجهولة - جارٍ تحديد هوية أصحابها".

وعثر بحوزتهم على (عدد 8 سلاح آلي، رشاش متعدد، بندقية خرطوش، طبنجة عيار 9 مم" عهدة أمين الشرطة الشهيد/ علاء الدين صبحي محمد – من قوة قسم شرطة المرافق بالعريش والذي استشهد بتاريخ 27/10/2016 "، 7 مفجر، 2 جهاز لاسلكي، عدد من الطلقات من مختلف الأعيرة.