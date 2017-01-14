النطق بالحكم في قضية حبس نقيب الصحافيين بمصر 25 فبراير

قررت محكمة مستأنف جنح قصر النيل حجز دعوى محاكمة نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي عضوي المجلس في قضية إيواء مطلوبين أمنيين بمبنى النقابة للحكم يوم 25 فبراير القادم.

ورفضت النيابة الاستئناف المقدم من دفاع النقيب وعضوي المجلس، وطلبت تأييد حكم أول درجة بالحبس عامين واستجابت المحكمة وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 25 فبراير القادم.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت في نوفمبر الماضي بحبس قلاش والبلشي وعبد الرحيم، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ في القضية.

وكانت قوات الأمن اقتحمت في 1 مايو الماضي مبنى نقابة الصحافيين، وألقت القبض على الصحافيين المعتصمين عمرو بدر ومحمود السقا، ووجهت تهمة إيواء مطلوبين للنقيب وأعضاء المجلس.