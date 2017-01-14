سجن 19 مصرياً عامين.. تظاهروا من دون إذن

أكدت مصادر قضائية أن محكمة مصرية قضت، السبت، بحبس 19 متهما لمدة عامين لإدانتهم بالتظاهر من دون إذن بعد إجراءات تقشف قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر ستواصل تنفيذها مهما تكن قسوتها.

وقال مصدر إن محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة دانتهم أيضا بتهمتي التجمهر وترديد هتافات مسيئة للدولة.

وكانت الشرطة ألقت القبض عليهم في وسط القاهرة يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني بعد أن استجابوا لدعوة لمظاهرات حاشدة وجهتها جماعة غير معروفة سمت نفسها (حركة الغلابة) وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة محبوسين.

وقال المحامي علي جميل الذي شارك في الدفاع عن المحكوم عليهم "سنستأنف الحكم".

وشهدت القاهرة ومدن كبرى أخرى في مصر في ذلك اليوم استنفارا أمنيا واسعا قال مراقبون إنه حال دون نزول متظاهرين بعدد كبير إلى الشوارع.

وكانت الدعوة لمظاهرات (11/11) قد وجهت في أغسطس/آب، لكن تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الوقود أوائل نوفمبر/تشرين الثاني جعلا أعدادا كبيرة من المصريين تؤيدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحث السيسي المصريين على تجنب التظاهر مشددا على أن طريق الإصلاحات الاقتصادية لا رجعة عنه مهما تكن قسوة السير فيه. وقالت الحكومة إن إجراءات التقشف مطلوبة.