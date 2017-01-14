شروط جديدة لدخول المصريين جنوب سيناء

وضعت السلطات المصرية، الجمعة، شروطاً جديدة لدخول المواطنين لجنوب سيناء ومدينتي شرم الشيخ ودهب، ومنع تسلل عناصر إرهابية أو إجرامية إلى شبه جزيرة سيناء.

وقررت محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع محافظة السويس اتخاذ عدد من التدابير الأمنية التي تنظم حركة المرور إلى المحافظة عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، والذهاب إلى مدينة شرم الشيخ وتطبيقها بداية من نياير الحالي .

وكشف اللواء أحمد طايل، مدير أمن محافظة جنوب سيناء، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لجميع المارين والعابرين عبر نفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين شبه جزيرة سيناء ومحافظات مصر، تتمثل في ضرورة أن يحمل الشخص المتوجه لسيناء بطاقة رقم قومي صادرة من سيناء أو كارنيه أو من جهة العمل إذا كان موظفا في جهة حكومية، أو العاملين بشرم الشيخ، حيث لابد أن يكون لديهم كارنيهات البحث الجنائي، أو استخراج فيش وتشبيه موجه إلى مكان عمله.

وأضاف أنه بالنسبة للراغبين في دخول المدينة للسياحة أو التوجه إلى مدينتي شرم الشيخ ودهب يجب أن يظهر المواطن عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه، أو أن يكون معه حجز الفندق الذي سيقيم به، أو صورة من الحجز على "واتساب"، مؤكدا أن من لا تنطبق عليه الشروط سيتم إعادته لمحافظته مرة أخرى.

وقال إن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق بين مديرية أمن جنوب سيناء ومديرية أمن محافظة السويس، لإحكام السيطرة الأمنية على سيناء، وضبط عمليات التهريب للمواد المخدرة، ومنع تسلل أي عناصر إجرامية أو إرهابية .