ماذا قال الجيش الإسرائيلي في عزاء كريمة مختار؟

أثارت تدوينات العزاء التي كتبها أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في رحيل الفنانة المصرية الكبيرة، كريمة مختار، التي توفيت مساء الخميس، على "فيسبوك" و"تويتر"، غضب المصريين.

وكتب أدرعي على "فيسبوك": "رحمك الله يا ماما نونا، كريمة مختار في ذمة الله، أود أن أقف لحظة لأتحدث عن فنانة مصرية قديرة رحلت وهي كريمة مختار. قد تابعت أفلامها على القناة الإسرائيلية الأولى في أيام الجمعة، فجسدت شخصية الأم المصرية التي تدافع عن أسرتها في مسرحية "العيال كبرت" والأم المربية في "سعد اليتيم"، والأم الناجحة في جميع أفلامها ومسلسلاتها ومسرحياتها".

وأضاف أدرعي: "سبحان من له الدوام إنا لله وإنا إليه راجعون.. والبقاء لله، رحم الله هذه الإنسانة والفنانة".

وكتب أدرعي أيضاً عبر حسابه على موقع "تويتر": "رحمك الله يا ماما نونا.. كريمة مختار في ذمة الله.. أتذكر كيف جسدت شخصية الأم المصرية القوية والحميمة والناجحة.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

المغردون المصريون واجهوا تدوينات أدرعي بالغضب والتهكم والسخرية، وتناولت تعليقاتهم مواقف إسرائيل العنصرية وقتلها للفلسطينيين بدون شفقة أو رحمة، متسائلين كيف يبدي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذه الرحمة لرحيل فنانة عربية ومصرية رحلت عن دنيانا، ولا يبدي أي رحمة أي شفقة تجاه ضحايا إسرائيل، الذين تقتلهم كل يوم بدم بارد.

وطالب المغردون المصريون المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعدم إثارة غضبهم مرة أخرى، وتوفير مشاطراته، مؤكدين أنهم سيمطرونه بوابل من التعليقات التي قد تجبره على إغلاق صفحته على "فيسبوك".