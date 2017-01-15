تعيين المتحدث العسكري السابق نائبا لرئيس فضائية مصرية

تقرر تعيين العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائبا لرئيس مجلس إدارة فضائية مصرية.

وذكرت شركة "شيري ميديا" المملوكة لرجل الأعمال إيهاب طلعت أنها تسلمت اليوم الأحد إدارة شبكة تلفزيون وفضائية "العاصمة" بشكل رسمي، وأن العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، والذي يشغل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة هو من قام بعملية الاستلام، مؤكدة أن الإدارة الجديدة تسعى لتقديم محتوى إعلامي هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويسهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه مختلف القضايا.

وذكرت أن القناة في ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة في مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر في القناة.

يذكر أن الفضائية كانت مملوكة لرجل الأعمال وعضو مجلس النواب سعيد حساسين.

يشار إلى أن العميد محمد سمير ترك منصبه كمتحدث رسمي للجيش المصري قبل أسبوعين وتولى بدلا منه العقيد تامر الرفاعي.