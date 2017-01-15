مصر: هذه تفاصيل تصفية النخلاوي قيادي "داعش سيناء"

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل تصفية حمدان النخلاوي قيادي "داعش سيناء".

وقال مسؤول الإعلام الأمني إنه استكمالاً لجهود ملاحقة العناصر المتورطة في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مدينة العريش والتي نتج عنها مقتل وإصابة بعض رجال الشرطة.

فقد توافرت معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حول تورط أحد القيادات العملياتية لتنظيم "أنصار بيت المقدس" وهو حمدان سليمان سالم حسين، مواليد 1978 شمال سيناء، ويقيم بها (شارع إبراهيم فريد/ العريش – حاصل على دبلوم ثانوي صنايع)، في تنفيذ العديد من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة، كان أبرزها اضطلاعه بزرع عبوات ناسفة بخط سير الآليات والمركبات لتلك القوات بنطاق مدينة العريش.

هذا بالإضافة إلى اشتراكه في الهجوم على الارتكاز الأمني المعين أمام المستشفى العام، والذي نتج عنه مقتل الملازم أول محمد عبد الفتاح عبد الجواد بمديرية أمن شمال سيناء بتاريخ 11 يناير الحالي.

وأكد أن المعلومات أشارت إلى اعتزام المذكور التردد على محل إقامته الكائن بنطاق قسم شرطة رابع العريش، حيث تمت مداهمة المنزل عقب استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، إلا أنه حال استشعاره باقتراب القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها محاولاً الهرب، فتم التعامل معه مما أسفر عن مصرعه.

وقد عثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من الطلقات الخاصة بها.