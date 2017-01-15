مصر.. مقتل قيادي داعشي أمام منزله في سيناء

تمكنت قوات الأمن المصرية من قتل حمدان النخلاوي قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس "داعش سيناء"، عقب مواجهة أمام منزله بحي الصفا بالعريش.

وقالت مصادر قبلية لـ"العربية نت" إن قوات أمنية خاصة داهمت منزل القيادي في داعش سيناء البالغ من العمر 40 عاماً للقبض عليه، ووقع تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مصرعه. وقامت القوات الأمنية بالتحفظ على جثمانه، تمهيدا لنقله لمشرحة زينهم في القاهرة.

إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية أن القتيل كان من العناصر الخطرة وشارك في الإعداد والتخطيط لأغلب الهجمات الإرهابية في العريش وشمال سيناء وتوفير الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية.