7 فبراير أولى جلسات قضية سحب قلادة النيل من البرادعي

بلاغات للنائب العام ودعاوى قضائية تقدم بها محامون مصريون لسحب قلادة النيل أرفع وسام مصري من الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المصري السابق وذلك بعد اتهامات وجهوها ضده ويتهمونه فيها بالإساءة لبلادهم.

وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اليوم الاثنين، جلسة 7 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تقدم بها المحامي أشرف فرحات يطالب فيها بسحب قلادة النيل من البرادعي، ووقف الآثار المترتبة على منحه القلادة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مستندا لتسريبات بثتها إحدى الفضائيات المصرية تدينه ويقوم فيها بالإساءة لمصر .

من جانب آخر تقدم طارق محمود المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 21874 لسنة 71 ق طالب فيها بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 16/2/2016 بمنح محمد البرادعي قلادة النيل ووقف الآثار المترتبة عليها ومنها مزايا مادية وأدبية كبيرة حيث يأتي حاملها في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات ويعامل معاملة خاصة في الدولة المصرية .

وقال مقدم الدعوى لـ"العربية.نت" إن البرادعي انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبارا كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وإبلاغ بعض الدول الغربية بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية استقاها من خلال لقاءاته مع مسؤولين وسياسيين وقيادات في مصر، حيث أضر بتلك المعلومات موقف بلاده وعرضها للخطر.