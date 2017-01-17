السجن 10 سنوات لـ17 إخوانيا في أحداث قرية دلجا بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط جنوب مصر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 17 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 3 آخرين في قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت بقرية دلجا بديرمواس جنوب المنيا، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقالت النيابة المصرية، إن المتهمين قاموا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013 باقتحام كمين أمني بالقرب من قرية دلجا، وحرق نقطة شرطة وكنيسة إضافة لأعمال تخريب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، ونسبت للمتهمين الانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على تخريب منشآت شرطية وعسكرية، والعنف وإثارة الشغب.

وفي مايو الماضي، تم القبض على 20 متهما من المشاركين في الأحداث عقب إصدار أحكام بالسجن المؤبد غيابيا عليهم، فيما تقدم محاموهم بالطعن على تلك الأحكام، وأعيدت المحاكمة أمام دائرة عسكرية جديدة، وهي المحكمة العسكرية بأسيوط التي قضت بحبس 17 منهم 10 سنوات .