التحقيق مع مذيع مصري سرب مكالمة لرئيس أركان الجيش

قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق إحالة البلاغ المقدم من المحاميين علي أيوب وحميدو جميل ضد المذيع أحمد موسى لنشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش السابق سامي عنان إلى نيابة 6 أكتوبر للتحقيق الفوري.

وقال علي أيوب مقدم البلاغ لـ"العربية.نت" إن المذيع المذكور ومن خلال برنامج له على فضائية "صدى البلد" قام بتسريب عدة مكالمات هاتفية لبعض الشخصيات السياسية في مصر لكنه ارتكب جريمة كبرى بتسريبه مكالمة للفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق ونائب رئيس المجلس العسكري الحاكم عقب ثورة يناير مخالفا بذلك نص المادة 309 من قانون العقوبات.

وأضاف أن البلاغ الذي حمل رقم 291 عرائض النائب العام طالب بالتحقيق مع المذيع لارتكابه جريمة كشف أسرار تمس الأمن القومي والتجسس على المكالمات الخاصة لمواطنين دون سند من القانون مطالبا بتوقيع العقوبة المقررة وفقا لنص المادة 309.

وأكد أيوب أن النائب العام قرر إحالة البلاغ إلى النيابة الجزئية المختصة مباشرة دون النيابة الكلية لسرعة التحقيق في الواقعة.