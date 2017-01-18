السيسي يفتتح متحف الفن الإسلامي بعد ترميمه

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح الأربعاء متحف الفن الإسلامي في وسط القاهرة بعد الانتهاء من ترميمه إثر تضرره بشدة إثر انفجار تعرضت له مديرية أمن القاهرة المجاورة له العام 2014.

ويعتبر هذا المتحف من أهم المتاحف المتخصصة بالفن الإسلامي في العالم ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور الإسلامية.

وكان مبنى المتحف أصيب بأضرار جسيمة إثر تعرض مديرية أمن القاهرة المواجهة له للتفجير العام 2014 إضافة إلى تدمير 179 قطعة أثرية نادرة تم ترميم 160 منها.

وأسهم في عملية تمويل الترميم عدد من الدول والجهات أبرزها الامارات العربية المتحدة التي قدمت 50 مليون جنيه مصري (8 ملايين دولار تقريبا بسعر صرف الدولار في تلك الفترة) واليونيسكو (200 ألف دولار) والولايات المتحدة وسويسرا (600 ألف دولار) وايطاليا (850 ألف دولار).

وكان المتحف قبل حادث التفجير يعرض حوالي 1450 قطعة أثرية من ممتلكاته وأصبح يعرض الآن 4400 قطعة تمثل العصور التاريخية الإسلامية المختلفة إضافة إلى 3 قاعات عرض جديدة لمقتنيات المتحف.