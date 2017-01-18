القبض على 8 من قيادات الإخوان كانوا يخططون لعمليات بمصر

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 8 من قيادات جماعة الإخوان كانوا يخططون لعمليات عنف وشغب خلال الأيام القادمة، مستغلين الظروف الاقتصادية التي يمر بها المصريون.

وذكرت وزارة الداخلية أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اعتزام قيادات جماعة الإخوان الإعداد لمخطط يستهدف إثارة الرأي العام من خلال استغلال الظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد والتنسيق مع الكيانات المتطرفة لمحاولة الإخلال بالنظام والأمن، خلال تلك الفترة بتكليف عناصرهم بمحاولة افتعال العديد من الأزمات بمختلف القطاعات "الجماهيرية والعمالية".

وقالت إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد اعتزام عدد من قيادات الجماعة تنظيم العديد من اللقاءات ببعض الأوكار بمنطقتي مدينة نصر والمقطم بتاريخ 17 يناير بأحد تلك الأوكار الكائن 3 شارع عبدالعزيز من شارع مصطفى النحاس مدينة نصر والخاص بالإخواني أحمد السيد أحمد شحاته، محكوم عليه غيابياً بالسجن 10 سنوات في القضية 9575/2013 جنايات أول الزقازيق، و7 سنوات في القضية 20311/2013 جنايات ثاني الزقازيق، و3 سنوات في القضية 20692/2013 جنايات أول الزقازيق، و3 سنوات في القضية 16593 / 2014 جنايات بلبيس "التحريض على أعمال التظاهر والعنف والشغب"، لوضع آليات تنفيذ مخططهم وتوفير الدعم المالي له.

وقالت إنه تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات، واستهداف اللقاء المشار إليه عقب استئذان نيابة أمن الدولة الذي أسفر عن ضبط المذكور وعدد "7" أبرزهم القيادي عمر أحمد عبدالغني حسانين، ومحكوم عليه بالسجن الغيابي لمدة 3 سنوات في القضية رقم 16593/2014 جنايات بلبيس "تظاهر".

-محمد فياض عبد المنعم" وشهرته صبري فياض" عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية والعدالة، محكوم عليه غيابياً 6 أشهر في القضية 14145/2016 جنح ديرب نجم، و6 أشهر في القضية 3124/2016 جنح ديرب نجم، ومطلوب ضبطه في القضية 1894/2016 إداري ديرب نجم "تظاهر ".

-عوض محمد الضوي أحمد، محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية 25/2016 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية "اقتحام محافظة الإسماعيلية".

-أحمد محمد إبراهيم شبانة (محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية 187/2015 جنايات عسكرية السويس "تحريض على العنف"، ومطلوب ضبطه في عدد 8 قضايا" تظاهر ".

-السادات إبراهيم علي عبدالعال .

-صبحي حسن السيد عبدالعال .

-حاتم محمد راشد موسى، مستشار وزير التموين إبان حكم جماعة الإخوان، ومن العناصر الإخوانية القيادية.

وأسفر تفتيش مقر اللقاء التنظيمي عن العثور على (العديد من الأوراق التنظيمية تتضمن العديد من الخطط الإثارية وتكليفات لعناصرهم للمشاركة في الفعاليات، ومبلغ مالي قدره 315300 جنيه مصري).

وذكرت الوزارة أنه بتفتيش باقي تلك الأوكار تم ضبط القيادي الهارب سعد الدين محمد خليفة سعد، محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية 201/2014 جنايات عسكرية السويس، ومطلوب ضبطه في عدد 11 قضية "أحداث عنف وشغب"، وذلك بالعقار رقم 9090 منطقة س المقطم وبحوزته (عدد 2 جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات، عدد من الهواتف المحمولة، بعض الأوراق التنظيمية كذا ضبط مبلغ مالي وقدره 85385 جنيها مصريا بمنزل الهارب عماد الديب محمد أحمد الديب بالعقار 2 شارع مهدة عرفة الحي العاشر مدينة نصر.

وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.