مصر.. ضبط قيادي إخواني متورط بقضية "التحرك الاقتصادي"

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط أحد قيادات الإخوان الساعين للإضرار بالمصالح الاقتصادية لمصر.

وتمكن قاطع الأمن الوطني من ضبط أحد كوادر التنظيم الإخواني بالإسكندرية والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم (721/2015 أمن دولة عليا) والمعروفة إعلامياً بـ"التحرك الاقتصادي الإخواني"، والمحبوس على ذمتها القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين من كوادر التنظيم.

وأضافت الأجهزة الأمنية أن تحرك الإخوانى المضبوط ارتكز على تداول النقد الأجنبي بالسوق الموازية رغم إصدار البنك المركزي قراراً بغلق شركة الصرافة التي يمتلكها بمدينة الإسكندرية لمدة عام، حيث عُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي وعلى رأسها الدولار الأميركي وكذا النقد المصري. وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.