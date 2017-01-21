بعد أبوتريكة.. فنان مصري ومذيعة ضمن قوائم الإرهاب

أدرجت محكمة جنايات القاهرة اسمي الفنان المصري وجدي العربي وشقيقته المذيعة كاميليا العربي ضمن قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن القائمة التي شملت اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن المصرية عن وجود دعم مادي ولوجيستي يقدمه الفنان المعتزل وجدي العربي والمقيم في تركيا حالياً لعناصر حركة حسم الإرهابية التي أحيل أعضاؤها للقضاء العسكري الأسبوع الماضي، فضلاً عن تورطه في دعم اعتصام رابعة وتحريضه على قتل ضباط الجيش والشرطة، ودعوته للعنف المسلح وإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة.

العربي الذي قام بعدة أفلام سينمائية اتهم من قبل باستغلال الأطفال في مسيرة "الأكفان" الشهيرة في اعتصام رابعة، وتبين أنه ضمن الكوادر القيادية الفعالة في تنظيم جماعة الإخوان، ويقوم بإعداد الشباب داخل صفوف التنظيم، وكتابة تقرير عن صلاحيتهم لأن يصبحوا أعضاء بعد ذلك في الجماعة أم لا.

ووجدي هو ابن الفنان الراحل عبد البديع العربي الذي اشتهر بدور الأب في فيلم "العار"، حيث جسد دور تاجر المخدرات، بدأ وجدي حياته الفنية صغيراً في فيلم نهر الحب أمام النجوم فاتن حمامة وزكي رستم وعمر الشريف، وفي مرحلة الصبا قام بدور كمال في ثلاثية نجيب محفوظ، وكان من أبطال فيلم "احنا بتوع الأوتوبيس"، ثم قدم عدداً من الأعمال الدرامية والفنية، قبل أن يعتزل ويتفرغ لتقديم البرامج الدينية.

حصل العربي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج دفعة 1975، وعمل في وزارة الثقافة المصرية في مسرح الطليعة بدرجة فنان قدير، ثم اعتزل واختفى تماماً ليظهر مجدداً في 2012 مع إعلانه تأييده لحكم الإخوان في 2012، وعضويته بحزب "الحرية والعدالة"، ثم شارك في اعتصام رابعة بعد ثورة يونيو 2013.

أما شقيقته المذيعة كاميليا العربي فقد قررت لجنة حصر أموال الإخوان التحفظ على أموالها وممتلكاتها بناء على التقرير المقدم من الأمانة الفنية باللجنة إلى النيابة العامة والخاص بالتفتيش المفاجئ على جمعية أحباب الله لتنمية المجتمع بزهراء المعادي والمملوكة لها.

تقرير الأمانة كشف أن الجمعية تقوم باستغلال الأطفال الأيتام بها لصالح الإخوان، والدفع ببعضهم للنزول إلى الشوارع والقيام بمظاهرات، إضافة إلى ثبوت تمويلها لأنشطة الإخوان، ووفقاً للتقرير، فتمتلك كاميليا بالإضافة للجمعية، 5 قصور بالقاهرة الجديدة، و30 سيارة خاصة تمت مصادرتها جميعاً.

كاميليا كانت مذيعة بالتلفزيون المصري، واعتزلت العمل الإعلامي عام 1986، لتلحق بالفنانة هناء ثروت زوجة شقيقها محمد العربي التي اعتزلت الفن هي الأخرى وارتدت الحجاب.