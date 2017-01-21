تدهور الحالة الصحية لمرشد الإخوان السابق ونقله للعلاج

أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية نقل الدكتور محمد مهدي عاكف، مرشد جماعة الإخوان السابق، والمودع بمستشفى الأمراض الباطنية التابعة لمستشفيات القصر العيني، إلى مستشفى آخر بناء على طلب أسرته وفقاً للقواعد القانونية.

وقال إن عاكف أودع بغرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم لحين امتثاله للشفاء.

من جانبه، قال الدكتور هشام عامر، نائب مدير مستشفى قصر العيني، إن حالة مرشد الإخوان السابق الصحية في تدهور شديد، رافضاً الإفصاح عن طبيعة مرضه، لكن مسؤولاً آخر بالمستشفى ذكر أن عاكف يعاني من آلام شديدة بالمرارة، إضافة لأمراض الشيخوخة.

يذكر أن مهدي عاكف محبوس على ذمة قضية أحداث شغب، وحصل على حكم بالمؤبد ألغته محكمة النقض، ويتم حالياً إعادة محاكمته من جديد.