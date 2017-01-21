مصر.. ضبط مخرج سينمائي متلبسا بسرقة 5 لوحات أثرية

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط مخرج سينمائي متلبساً بسرقة 5 لوحات أثرية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار نجحت في ضبط مخرج سينمائي عقب قيامه بسرقة 5 لوحات فنية من متحف الفن الحديث بأرض المعارض بدار الأوبرا المصرية وتغييرها بلوحات أخرى مقلدة.

وأضافت أن البلاغ جاء للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من السيدة مديرة متحف الفن الحديث بأرض المعارض بدار الأوبرا المصرية باكتشافها تغيير 5 لوحات فنية بالمتحف "ذات قيمة فنية وتاريخية كبيرة" بلوحات أخرى مقلدة.

وبمناقشتها قررت أنه بتاريخ 11 يناير الحالي حضر للمتحف أحد الأشخاص ويدعى أحمد ح ع (مخرج سينمائي) وأبلغها أن لديه خطابا موجها للمتحف (منسوب صدوره وعليه توقيع رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة) " مزورا" متضمناً السماح للمذكور بتصوير بعض اللوحات الفنية، وقام بالدخول لإحدى القاعات، وانصرف بذات التاريخ بعد انتهائه من أعمال التصوير بها، واتهمته بسرقة اللوحات الأصلية واستبدالها بأخرى مقلدة.

وذكرت الوزارة أنه بفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمتحف، تبين ظهور المخرج المذكور وهو يقوم باستبدال اللوحات الفنية من الغرفة المشار إليها.

وقالت إنه عقب تقنين الإجراءات وتنفيذاً لإذن النيابة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم ضبط اللوحات الفنية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.