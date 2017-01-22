زلزال بدرجة 4 ريختر يضرب 3 محافظات مصرية

تعرضت 3 محافظات مصرية هي القاهرة والشرقية والإسماعيلية لزلزال بدرجة 4 ريختر وشعر به سكانها دون وقوع خسائر.

وأعلن الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزالاً ضرب مصر بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، تأثرت به محافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية.



وأضاف أن الزلزال حدث فى السادسة و55 دقيقة مساء السبت بتوقيت القاهرة وموقعه شمال العاشر من رمضان، مؤكداً أنه لم تحدث اي توابع له.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية لـ"العربية.نت" إن الزلزال لم يوقع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو المباني، مضيفاً أن غرفة عمليات الوزارة لم تتلق أي بلاغات بحدوث أي تأثيرات على المباني والمنشآت.

وقال إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 12 كيلومتراً شمال مدينة العاشر من رمضان وكان أول من شعر بها سكان القاهرة ومدينتي الإسماعيلية والتل الكبير.