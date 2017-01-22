مصر تسمح لإيطاليا بمشاهدة كاميرات المراقبة بقضية ريجيني

قال بيان صدر اليوم الأحد إن النائب العام المصري نبيل أحمد صادق وافق على السماح لخبراء إيطاليين وشركة ألمانية باسترجاع البيانات من كاميرات مراقبة في القاهرة فيما يتعلق بمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل نحو عام.

وجاء في البيان أن صادق وافق على طلب روما "إرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية الوحيدة المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو الأنفاق بالدقي (بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة) وتحليلها وصولا لحقيقة الواقعة ومرتكبها."

واختفى ريجيني في 25 يناير/كانون الثاني الماضي ثم عثر على جثته بعد أيام وعليها آثار تعذيب على جانب طريق سريع غربي القاهرة.