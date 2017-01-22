مصر.. مستشار وزير تقاضى رشوة بمليون جنيه

أعلنت هيئة رقابية مصرية، مساء السبت، ضبط مستشار لوزير المالية، وشخص آخر، عقب تقاضيهما رشوة تقدر بمليون جنيه (نحو 55 ألف دولار أميركي)، للقيام بأعمال مخالفة للقانون.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية (رسمية مختصة بمراقبة أجهزة الدولة وكشف الفساد)، في بيان، إنها "ضبطت مستشار وزير المالية للضرائب العقارية وشخصاً آخر (لم يتم ذكر اسميهما بالبيان)، عقب تقاضيهما رشوة تقدر بمليون جنيه، من أصل أربعة ملايين (كانا سيحصلان عليها)، للقيام بعمل بالمخالفة للقانون".

وذكر البيان أن "الراشي هو صاحب شركة مقاولات (لم يذكره) كان يهدف إلى التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية".

ولم يقدم بيان الهيئة مزيداً من التفاصيل حول تلك الواقعة، غير أنه أشار إلى أنها "كانت ستهدر (على الدولة) مبلغاً يساوي 500 مليون جنيه (نحو 27 مليون دولار تقريبا)".

وتنشط هيئة الرقابة الإدارية في مصر، خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تمكنت من ضبط عدة قضايا فساد بالهيئات الرسمية للدولة، وكان أبرزها قضية الأمين العام لمجلس الدولة، وائل شلبي، الذي أعلنت النيابة العامة أنه انتحر داخل محبسه، بعد ساعات من التحقيق معه في قضية فساد كبيرة أواخر ديسمبر/كانون أول الماضي.