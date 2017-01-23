السماح لشركات الإنتاج الحربي بدخول سوق تصنيع الدواء

سمحت الحكومة المصرية للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بدخول سوق تصنيع وإنتاج الدواء.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قراراً بالترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية.

ونص القرار رقم 148 لسنة 2017، والذي جاء بعد اقتراح اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن يرخص للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة بما لا يتعارض مع غرض الهيئة.

وكانت مصر قد شهدت أزمة في سوق الدواء خلال الآونة الأخيرة حيث اضطرت الحكومة وبعد اتفاق مع شركات الدواء لتحريك أسعار ما يقرب من 3000 صنف دواء ورفعها بنسب متفاوتة.

وعقدت النقابة العامة للصيادلة جمعية عمومية طارئة نهاية الشهر الماضي قررت فيه إغلاق جميع الصيدليات بداية من 15 يناير الجاري ولمدة 6 ساعات يتبعها إضراب كلي احتجاجاً على قرار زيادة أسعار الأدوية وتفاقم أزمة النواقص، وعدم التزام الشركات بقرار 499 لسنة 2012 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي وسحب الأدوية منتهية الصلاحية لكن النقابة قررت تأجيل الإضراب بناء على طلب من الحكومة المصرية لحين الاتفاق على تحديد أرباح الصيادلة بعد ارتفاع الأسعار.

ووافقت الجمعية العمومية على مقترح لجنة الصحة بمجلس النواب بزيادة هامش ربح الصيدلي على الأدوية المحلية إلى 23% والمستوردة 18%، مع التعهد بزيادتها مرة أخرى بعد 6 أشهر فيما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة المواطنين فيما يتعلق بتحريك الأسعار، مطالباً الحكومة بتنفيذ تعهدات الدولة بتطبيق هامش الربح المتفق عليه مع الصيادلة.