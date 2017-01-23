البيت الأبيض: ترمب ملتزم بالمساعدات العسكرية لمصر

قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب أجرى، الاثنين، محادثات هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا استعداده لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية إلى مصر.

وأضاف شون سبايسر "أكد الرئيس التزامه مواصلة تقديم المساعدات العسكرية إلى مصر، والعمل معها للتأكد من أن هذه المساعدات تدعم المعركة العسكرية ضد الإرهاب".

من جانبه، قال مكتب الرئيس المصري إنه بحث محاربة الإرهاب والتطرف مع الرئيس الأميركي، وإن ترمب أشاد بجهود مصر في هذا المجال.

وقال علاء يوسف، المتحدث باسم السيسي في بيان "أبدى الرئيس الأميركي تقديره لما تحملته مصر من صعاب خلال حربها ضد الإرهاب"، وأكد التزام الإدارة الأميركية بدعم مصر.

وقال البيان "أعرب الرئيس الأميركي خلال الاتصال كذلك عن تطلعه لزيارة السيسي المرتقبة لواشنطن، والجاري الإعداد لها عبر القنوات الدبلوماسية".

وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قرر تعليق المساعدات العسكرية جزئياً، قبل أن يعيد العمل بها في أذار/مارس 2015، وقدرها 1.3 مليار دولار سنويا.