فيديو يكشف ماذا كان يفعل الإيطالي ريجيني في مصر!

عرض التلفزيون المصري الرسمي لقطات مصورة للشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر، يكشف اتفاقه على جمع معلومات عن بعض المؤسسات والنقابات مقابل أموال.

ويكشف الفيديو تفاصيل اتفاق بين ريجيني وممثل النقابة العامة للباعة الجائلين، يطلب فيه الحصول على معلومات قبل مارس مقابل أموال، كما يكشف كيفية الحصول على تلك المعلومات وطريقة حصول ممثل النقابة على الأموال، فيما ذكر ريجيني خلال الفيديو أن تلك المعلومات لصالح مؤسسة أجنبية.

وكان النائب العام المصري، هشام بركات، قد وافق على السماح لخبراء إيطاليين وشركة ألمانية باسترجاع البيانات من كاميرات مراقبة في القاهرة فيما يتعلق بمقتل ريجيني.

ووافق النائب العام على إرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية الوحيدة المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو الأنفاق بالدقي بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة وتحليلها وصولا لحقيقة الواقعة ومرتكبها.

ووجه النائب العام المصري، بسرعة إنجاز تحريات الجهات الأمنية النهائية بشأن تلك الواقعة.

يذكر أن النيابة العامة المصرية وخلال اللقاء الأخير مع المسؤولين الإيطاليين في روما، سلمت صورا للمستندات المطلوبة، وكذلك اسطوانة مدمجة لحوار دار بين ريجيني وممثل الباعة الجائلين، سجله الأخير في وقت سابق على اختفاء الطالب الإيطالي.

وكان الشاب الإيطالي قد اختفى في 25 يناير من العام الماضي، ثم عثر على جثته بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار تعذيب وعنف.