مريض يعالج من الإدمان كاد يحرق أكبر مستشفى بمصر

اندلع حريق هائل في مستشفى قصر العيني، وهو أكبر المستشفيات بمصر، عقب قيام أحد المرضى الذي يعالج من الإدمان بإحراق سريره وغرفته.

وقال الدكتور شريف نصر، مدير المستشفى، إن النيران اشتعلت في قسم الصحة النفسية بالمستشفى إثر قيام المريض بإشعال النيران في سريره، حيث التهمت الغرفة وامتدت لخارجها، لكن قوات الإطفاء سيطرت على الموقف وتم إخماد الحريق والنيران تماما.

وأضاف أنه لا توجد خسائر في الأرواح، حيث تم إخلاء المبنى فور نشوب الحريق، كما تم نقل المرضى إلى قسم الاستقبال في المستشفى، مشيرا إلى أن إدارة المستشفى لن تطرد المريض وستكثف علاجه.

من جانبه، قال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن وحدات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، حيث تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتبين أن النيران نشبت في 4 غرف والتهمت محتوياتها.

وقال إن قوات الإطفاء تقوم حاليا بإجراء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، فيما قام المسؤولون بالمستشفى بإخطار النيابة التي انتدبت خبراء المعمل الجنائي للوقوف على الأسباب واستكمال التحقيقات.