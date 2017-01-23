مسلحون يقتلون 5 جنود مصريين في سيارة أجرة

قُتل 5 جنود بالجيش المصري، مساء الأحد، برصاص مسلحين مجهولين، بوسط سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين اعترضوا سيارة أجرة تقل ركابا من بينهم جنود على طريق بالقرب من منطقة الحسنة بوسط سيناء، وقتلوا 5 جنود بالجيش، قبل أن يلوذوا بالفرار".

وأضاف أن "الجنود كانوا في طريقهم إلى وحداتهم العسكرية بعد انتهاء إجازاتهم الشهرية"، دون أن يكشف ملابسات الحادث.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن انتقلت إلى موقع الحادث، ونقلت جثث القتلى إلى مستشفى العريش العام، بمحافظة شمال سيناء، وسط تعزيزات أمنية لتمشيط المنطقة بحثا عن الجناة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. كما لم يصدر بيان عن وزارة الدفاع حول الحادث.

وتنشط في شمال سيناء، عدة تنظيمات، أبرزها تنظيما "أجناد مصر" و"أنصار بيت المقدس"، والأخير أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم داعش الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقا إلى "ولاية سيناء".

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.