السيسي: هكذا أجبت ترمب حينما سألني عن الاقتصاد

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سأله خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما، أمس الاثنين، عن الوضع الاقتصادي لمصر حالياً، فأجابه السيسي أن مصر تحارب وحدها منذ 40 شهراً.

وأضاف، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة، الثلاثاء، أنه أبلغ الرئيس الأميركي بأن المصريين يحاربون من أجل دعم اقتصادهم، ويقاتلون وحدهم منذ 40 شهراً وهم صامدون، والعالم يعلم تماماً ماذا يفعلون، حيث يواجهون تحديات من جماعات خبيثة، وعندما خرجوا يوما للتفويض كانوا يعلمون جيداً حجم التحدي الذي يواجههم اليوم.

وقال إن "الجيش والشرطة هم من يتلقون الرصاص ويضحون بأنفسهم فداء للمصريين، وهناك العديد من الأهالي قاموا بالتضحية بأبنائهم من أجل مصر".

واعتبر السيسي أن مصر تواجه حرباً حقيقية تشبه الحرب التي شهدتها عقب حرب الخامس من يونيو في العام 67، مضيفاً أنهم تحدثوا في اجتماع مجلس الدفاع الوطني أول أمس عن حجم الأموال والمتفجرات التي تم ضبطها، حيث وصلت إلى 1000 طن متفجرات، يبلغ ثمن الطن الواحد 400 ألف دولار، إضافة إلى ما لا يقل عن 10 أضعاف تم تدميرها في سيناء، كما تم ضبط مهرب واحد معه 30 مليون جنيه.