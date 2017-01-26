زلزال بقوة 5.5 يضرب شمال مصر ولا تقارير عن خسائر

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن زلزالاً بقوة 5.5 درجة هزّ شمال البلاد، مساء الأربعاء، وشعر به السكان. وهذا هو الزلزال الثاني الذي تتعرض له البلاد في أقل من أسبوع.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط الرسمية" عن حاتم عودة، رئيس المعهد، قوله إن مركز الزلال الذي وقع في تمام الساعة 8.50 مساء (1850 بتوقيت غرينتش) يقع شرق جزيرة كريت بالبحر المتوسط وعلى عمق 35 كيلومتراً.

وقالت الوكالة إنه لم ترد بلاغات تفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في المنشآت حتى الآن.

وكانت مصر تعرضت لزلزال بقوة 4 درجات مساء يوم السبت الماضي. وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حينها إن مركز الهزة التي شعر بها سكان محافظتي القاهرة والجيزة وقع شمال مدينة العاشر من رمضان الواقعة شمال شرقي العاصمة.

وهز زلزال بقوة 4.7 درجة محافظة جنوب سيناء في شرق البلاد يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأغلب الهزات الأرضية التي تعرضت لها مصر ضعيفة أو متوسطة القوة لكنها تعرضت لزلزال مدمر قوته 5.8 درجة عام 1992 راح ضحيته نحو 500 شخص معظمهم من تلاميذ المدارس.