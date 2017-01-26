مصر.. منع الحقوقي نجاد البرعي من السفر إلى الأردن

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، الخميس، المحامي الحقوقي نجاد البرعي من السفر إلى الأردن بناء على قرار من قاضي التحقيقات والنائب العام.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الرحلة الأردنية المتجهة إلى عمان، وعند إدخال اسم وبيانات المحامي نجاد البرعي، وهو أحد الركاب بالرحلة على كمبيوتر الجوازات، تبين إدراجه بقوائم الممنوعين من السفر تنفيذا لقرار قاضي التحقيق في إحدى القضايا.

وأضافت أنه تم إبلاغ المحامي بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونه والسماح له بالخروج من المطار.