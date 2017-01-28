السيسي: مياه النيل مسألة حياة أو موت ولا للعبث بها

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن قضية مياه النيل مسألة حياة أو موت ولا يمكن العبث بها.

وقال خلال لقائه مساء الجمعة مع 150 من شباب محافظات الصعيد، في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الثاني للشباب والذي يعقد بمحافظة أسوان جنوب البلاد، إنه فيما يتعلق بموضوع سد النهضة، فيجب ضرورة التأني في رد الفعل تجاه أية تصريحات، مؤكداً أن قلق الشعب المصري في هذا الشـأن مشروع، حيث يتعلق بحياة المصريين منذ آلاف السنين.

وأكد السيسي أن التعاون مع الإثيوبيين في هذا الصدد يسير على نحو جيد وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة.

وأضاف أن أكبر تحدٍّ يواجه مصر حاليا هو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق مستقبل أفضل للجميع، مؤكدا أن جهود الدولة لتطوير مختلف الخدمات والقطاعات والوفاء باحتياجات الاستثمار والتنمية مستمرة.

وأشار إلى أنه رغم ما يتحقق من نمو اقتصادي، فإن الزيادة السكانية تستهلك جزءاً كبيراً من هذا النمو، وهو ما يعد تحدياً محورياً يجب التعامل معه بجدية.

وأكد الرئيس المصري أن الشباب هم الذين يبنون مستقبل مصر، لاسيما أن 60% من سكان مصر من الشباب، مشيراً إلى حرص الدولة على تحقيق التقدم الذي يلبي تطلعات الشعب المصري.

ورداً على أحد استفسارات الشباب حول سبل الارتقاء بقطاع صناعة الدواء فى مصر، أوضح السيسي أن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخراً جاءت بهدف التعامل مع مشكلة مزمنة عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى تطوير شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال صناعة الدواء بهدف تطوير إنتاجها من الدواء والوفاء باحتياجات السوق.