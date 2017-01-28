بالفيديو.. شاب يحرج محافظ أسوان أمام السيسي

كشف شاب مصري من محافظة أسوان، أقصى جنوب مصر، تفاصيل جريمة ارتكبها المسؤولون بالمحافظة، حيث ألقوا بمخلفات الصرف الصحي في مياه النيل خشية انبعاث روائح كريهة منها أثناء زيارة الرئيس المصري للمحافظة لحضور مؤتمر الشباب.

وقال الشاب إن المحافظ قام بتجميل طرق المحافظة تزامنا مع زيارة الرئيس السيسي للمحافظة التي تحتضن مؤتمر الشباب هذه الأيام.

وقال الشاب ويدعى مصطفى خلال مؤتمر الشباب بأسوان، إن المسؤولين ألقوا مخلفات الصرف في مياه النيل أثناء زيارة الرئيس خشية أن يشم الرائحة الكريهة التي تنبعث من مصرف "كيما"، وهو ما يؤدي لتلوث مياه الشرب وإصابة المواطنين بأمراض الكبد، وعلى الفور احتضن الرئيس الشاب الأسواني وقبله وشكره، ثم اصطحبه برفقة عدد من المسؤولين للموقع لمعرفة الحقيقة.

وكان أهالي محافظة أسوان جنوب مصر، قد تقدموا ببلاغات عاجلة للتحقيق مع المسؤولين بمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي والمحافظ، حيث قاموا بتحويل مجرى مخلفات الصرف الصحي بمصرف "كيما" بمنطقة "أبو الريش قبلي" إلى مياه النيل لإخفاء الروائح الكريهة التي تصدر من المصرف خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة وحضور مؤتمر الشباب.