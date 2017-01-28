مصر تفتح معبر رفح استثنائياً لمدة 4 أيام

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة استثنائيا، السبت، ولمدة 4 أيام من أجل عبور الحالات الإنسانية والمرضية والطلاب في الاتجاهين.

وأوضحت هيئة المعابر التابعة لحركة حماس في غزة أن "السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح البري، اليوم السبت، في الاتجاهين لمغادرة ووصول المسافرين العالقين، وبدأت حركة الحافلات باتجاه الصالة المصرية من المعبر".

وقالت الهيئة في بيان صحافي "منذ ساعات الصباح، تم تجهيز عدد من الحافلات من الصالة الخارجية للمعبر".

وأفادت وزارة الداخلية التابعة للحركة التي تسيطر على قطاع غزة أن "هناك قرابة 15 ألف حالة إنسانية مسجلة لدى كشوفات وحدة التسجيل بهيئة المعابر والحدود بحاجة ماسة للسفر، منهم الطلاب والمرضى وحملة الإقامات الأجنبية وأصحاب الأعمال في الخارج".

وأشارت إلى أن "السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح البري بعد إغلاقه 38 يوما أمام حركة المسافرين بالاتجاهين".

وأضافت أنه "منذ ساعات الفجر الأولى انتشر العشرات من عناصر وضباط الأجهزة الأمنية على مدخل معبر رفح جنوب قطاع غزة وفي الصالة الخارجية للمعبر" لفرض الأمن وتنظيم حركة المسافرين.

وحسب الهيئة "يعتبر فتح معبر رفح اليوم الأول منذ بداية العام، فيما شهد خلال العام المنصرم 2016 تحسنا في حركة المسافرين ذهابا وإيابا، وذلك بالمقارنة مع عام 2015".

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2006. ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة البالغ عددهم مليون نسمة، على العالم الخارجي، وهو مغلق باستمرار.

لكن السلطات المصرية تفتح المعبر استثنائيا أمام الحالات الإنسانية في فترات متباعدة.