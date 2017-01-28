بعد قرار ترمب.. إيقاف لاجئين وصلوا المطارات الأميركية

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسافرين لاجئين كانوا قادمين عبر المطارات الأميركية تم إيقافهم فور وصولهم، فيما أفادت مراسلة "العربية" أنه تم لاحقا الإفراج عن محتجز واحد في مطار جي اف كينيدي في نيويورك.

تزامن هذا مع بدء تطبيق قرار ترمب المتعلق بمنع دخول مواطني دول عربية ومسلمة من بينها العراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال والسودان .

وقبل ذلك أكدت مصادر في مطار القاهرة أن خمسة عراقيين ويمنياً منعوا، السبت، من ركوب طائرة لمصر للطيران في طريقها لنيويورك، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترمب منع دخول مواطني 7 دول أغلب سكانها مسلمون.

وأضافت أن الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة أعيدوا إلى بلديهم.

وقالت مصادر مطار القاهرة إن الستة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة يحملون تأشيرات دخول، وكانوا يستعدون لركوب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، بحسب وكالة رويترز.

والدول الخمس الأخرى بجانب العراق واليمن هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا.

وفي تفاصيل الواقعة التي تخص في جانب منها أسرة عراقية، ذكرت مصادر أمنية بمطار القاهرة أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 985 والمتجهة إلى مطار جي إف كينيدي بنيويورك، تقدمت أسرة عراقية تضم راكبا وزوجته وطفلين لهما للسفر على متن الطائرة.

وقالت المصادر إنه وفقا للتعليمات المتفق عليها بين شركات الطيران المصرية والسلطات الأميركية، يجب إرسال قائمة بأسماء وبيانات كافة ركاب الطائرات المتجهة إلى أميركا، والانتظار لحين الحصول على الموافقة، مؤكدة أن السلطات الأميركية أرسلت تعليماتها برفض سفرهم لكونهم ممنوعين من الدخول دون إبداء أسباب، وذلك رغم سابق حصولهم على تأشيرات دخول.

وأكدت إبلاغ الأسرة العراقية برفض سفرهم، وتسهيل إجراءات خروجهم من الدائرة الجمركية للمطار.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم إرسال قوائم الركاب لأي رحلة إلى أميركا قبل إقلاع الطائرة، وبناء على موافقة السلطات هناك يسمح للركاب بالسفر، وفي حالة الرفض يتم إلغاء السفر.