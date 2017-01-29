السجن 5 سنوات لحازم أبو إسماعيل و17 آخرين

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل و17 من أنصاره 5 سنوات في قضية حصار محكمة مدينة نصر.

وأسندت النيابة للمتهمين الاشتراك بالتحريض في حصار محكمة مدينة نصر، واستعمال القوة والتهديد بالعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، أحد أعضاء حركة حازمون، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012 إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقال شهود الإثبات في القضية إن أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، حضروا لمقر المحكمة للضغط على النيابة، لإخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة عضو "حازمون"، أثناء التحقيق معه بتهمة حيازة سلاح ناري، وبعضهم كان يحمل عصا خشبية هددوا بها الجنود وأحدثوا تلفيات بأبواب وزجاج المحكمة.

وقررت النيابة إحالتهم للمحاكمة حيث عاقبتهم المحكمة بالحبس 5 سنوات.