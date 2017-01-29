القبض على المخرج والبرلماني خالد يوسف في مطار القاهرة

ألقت السلطات المصرية القبض على المخرج السينمائي والبرلماني، خالد يوسف، في مطار القاهرة خلال سفره لباريس.

وذكرت مصادر أمنية مسؤولة بمطار القاهرة لـ"العربية.نت" أن المخرج ضبط بحوزته 10 أشرطة من عقار "الزانكس" المحظور تداوله في مصر - إلا بوصفة طبية رسمية - بإجمالي 100 قرص في حقيبته لدى سفره إلى باريس، وتم القبض عليه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وفي التفاصيل ذكرت مصادر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 799 والمتجهة إلى باريس، اشتبه ضابط الأمن في حقيبة البرلماني والمخرج خالد يوسف، وبفحص الحقيبة بجهاز الأشعة تبين وجود أجسام معتمة داخلها، وبفتحها تم العثور على شرائط لعقار الزانكس المحظور قانوناً حيازته.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البرلماني والمخرج السينمائي، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

من جانبه قال المخرج المصري لرجال الأمن إنه يحمل هذه الأقراص لزوجته المتواجدة حالياً في باريس، والتي تستخدمها كأقراص مهدئة مضادة للاكتئاب.

وأضاف المخرج أن الأطباء هم الذين قرروا منح زوجته هذه الأقراص، ولذلك قرر شراءها وفق روشتة طبية معتمدة، فيما طالبه رجال الأمن بضرورة موافاة النيابة العامة بهذه الروشتة.