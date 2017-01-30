السيسي يدعو قادة إفريقيا لإقامة منطقة تجارة حرة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن قامة منطقة التجارة الحرة القارية يعد خطوة محورية على طريق تعزيز التجارة بين دول إفريقيا والدفع بعملية التنمية.

وأعرب خلال مشاركته في الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الإفريقية التي بدأت اجتماعاتها الرسمية اليوم الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن دعم مصر الكامل لجهود تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، وكذلك مسار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، وفقاً لقرار قمة جوهانسبرغ التي عقدت في يونيو 2015.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة المغلقة ناقشت موضوع إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، حيث أكد الرئيس خلالها أن مصر حرصت على استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة بشرم الشيخ في يونيو 2015، والتي دشنت منطقة التجارة الحرة الثلاثية، لتكون بمثابة ركيزة أساسية يمكن البناء عليها في الجهود الرامية إلى إقامة منطقة التجارة الحرة القارية.

وأشار الرئيس المصري، وفق ما قاله المتحدث الرسمي للرئاسة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتميزة المتاحة للقارة الإفريقية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الداخلية، والارتقاء بمعدلات التجارة الإفريقية البينية.