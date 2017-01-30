المؤبد لـ133 إخوانياً والسجن لـ94 آخرين بقضية بني سويف

قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد لـ133 من عناصر جماعة الإخوان المحظورة والسجن 15 عاماً لـ94 آخرين في قضية أحداث بني سويف.

وقضت المحكمة بمعاقبة 133 من المنتمين للجماعة بالسجن المؤبد والسجن 15 عاماً بحق 94 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم يونس سرحان النائب الأسبق عن جماعة الإخوان في بني سويف لوفاته.

ونسبت النيابة للمتهمين التورط في الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" في 14 أغسطس من العام 2013، ومنها إحراق منشآت حكومية وشرطية والقيام بأعمال شغب وعنف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وإحراق مبنى محافظة بني سويف وقسم شرطة بني سويف وبعض المدارس مثل مدرسة الراهبات والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومحاولة تعطيل أجهزة ومؤسسات الدولة عن عملها.

وشملت العناصر المحكوم عليها قيادات إخوانية بالمحافظة، منها الدكتور سيد هيكل، والدكتور نهاد القاسم عضو مجلس الشعب السابق، وبدر مرزوق مسؤول الملف الأمني بحزب الحرية والعدالة، والدكتور ناصر سعد أحد قيادات هيئة مكتب الإخوان.