مصر.. ضبط خلية "أحفاد عمر المختار" الإخوانية الإرهابية

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط خلية إرهابية إخوانية بالإسكندرية شمال البلاد.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إنه "توافرت معلومات مؤكدة بصدور تكليفات من قيادات تنظيم الإخوان إلى عناصره للقيام بعمليات تستهدف إحداث حالة من الإرباك لقوات الأمن بما يوحي بخلاف الحقيقة بوجود حالة من عدم الاستقرار الداخلي بالبلاد".

وأضاف: "على إثر ذلك، اضطلع بعض هؤلاء العناصر بتكوين خلية تحت مسمى "أحفاد عمر المختار" للقيام بتلك العمليات".

وأشار إلى أنه "عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات حول نشاط تلك العناصر وأماكن ترددهم أمكن ضبطهم". والمضبوطين هم كلٍ من:

1. خالد السيد عبدالمجيد البرى، 18 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار.

2. محمد أحمد محمود على غانم، 19 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقتين من ذات العيار.

3. عمر محمد عبدالرحمن مبارك، 18 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل.

4. محمد أشرف عبدالمنعم عبدالمعبود، 17 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، سبق اتهامه في قضية "انضمام لجماعة محظورة".

5. زياد أحمد حلمى إبراهيم، 18 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، وبحوزته طلقتين خرطوش.

6. حسام محمد السيد سيد، 25 عاماً، حاصل على بكالوريوس جودة، مقيم في دائرة قسم ثان الرمل، وبحوزته 2 براشوط "ألعاب نارية".

7. مصطفى محمد مصطفى حنفى، 17 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل.

8. عمرو محمد فتحى جمعة، 18 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل.

9. هادى أحمد محمد عبدالرازق، 18 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، وبحوزته تروسيكل بدون لوحات معدنية وقنبلة غاز مسيل للدموع.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر الموقوفون بانتمائهم لتنظيم الإخوان وقيامهم بتكوين الخلية المشار إليها بالاشتراك مع آخرين.

وأضاف المسؤول الأمني المصري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق معهم.