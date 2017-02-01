دار نشر تعتذر للمصريين عن ديوان شعر أثار غضبهم

اعتذرت دار نشر مصرية عن عرضها لديوان شعر "خمسة خصوصي" الذي عرض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وأثارت كلماته استياء المصريين.

وقالت دار "ليان" للنشر والتوزيع إنها تعتذر لجمهور القراء على نشر ديوان "خمسة خصوصي" مع كامل تقديرها للشاعر علي حسن موضحة أن "نشر الديوان كان عام 2014 نتيجة سياسة نشر متبعة حينها ونراها اليوم خطأ لذلك نعتذر عنها ونؤكد لا يوجد نسخ في السوق من الديوان بالأساس ولا توجد أي نسخة في أي مكتبة".

وقالت الدار في بيان رسمي "إننا لم نعد ننشر شعر منذ عامين نتيجة الاختلاف الضخم بين المتلقين للشعر العامي"، مشيرة إلى أنها قدمت هذا العام لجمهور القراء مشروع حلقة وصل الثقافي الذي يهدف إلى إعادة طبع كتب التراث وأنتجت 8 كتب منهم 6 للعقاد وكتابان للرافعي بسعر سبعة جنية ونصف وهو سعر أقل من تكلفة الكتاب وهو متوفر وعليه إقبال شديد.

وأكدت الدار أن ديوان "خمسة خصوصي" تمت المخالصة فيه مع الكاتب منذ أكثر من عام وقامت بتوزيع عدة نسخ منه والتقط أحد القراء عدة عبارات منه ثم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي مضيفة أنه لا يجوز أن نلتف إلى كتيب صغير طبع منذ عامين بعدد محدود من النسخ.

وكان رواد معرض الكتاب ومستخدمي مواقع التواصل في مصر قد تداولوا أبياتا من الشعر منشورة في ديوان يسمى "خمسة خصوصي" أثارت غضبهم واستياءهم لاحتوائها على كلمات مبتذلة وسوقية وغير لائقة.