محكمة مصرية تحكم بإعدام اثنين في قضية إرهاب

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بإعدام متهمين اثنين، كما عاقبت 6 آخرين بأحكام متفاوتة، بينما برأت المتهم التاسع في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الوراق الإرهابية"، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام متهمين اثنين (أحدهما غيابياً)، والسجن المؤبد لاثنين آخرين (أحدهما غيابياً)، ومعاقبة 4 آخرين (أحدهم غيابياً) بالسجن 5 سنوات، فيما برأت متهمًا غيابيًا لعدم كفاية الأدلة ضده".

ويواجه التسعة اتهامات "بتكوين خلية إرهابية تستهدف الشرطة، وتسببت في مقتل شرطي ومدني بحي الوراق بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة) في 13 يناير/كانون الثاني 2015 واعتناق أفكار جماعات إرهابية الغرض منها تكدير السلم العام والإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين"، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من صدور مسودة الحكم بالنسبة للمتهمين الحضوري، أما بالنسبة للمتهمين الغيابي ففي حالة القبض عليهم تتم إعادة إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام نفس المحكمة.

وكانت المحكمة قررت مطلع الشهر الماضي إحالة أوراق متهمين اثنين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهما، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم أيضاً على باقي المتهمين بالقضية وعددهم 7 أشخاص.

وفي 6 فبراير/شباط 2015، أمرت نيابة شمال الجيزة بإحالة المتهمين للمحاكمة وعقدت أولى الجلسات في 5 مايو/أيار 2015.