مصر تدين الاعتداء على الفرقاطة السعودية

أدانت مصر الأربعاء، الاعتداء الغاشم على الفرقاطة السعودية في البحر الأحمر.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها "إنها تتابع باهتمام وقلق بالغ تداعيات حادث الاعتداء الآثم على الفرقاطة التابعة للقوات البحرية السعودية غرب ميناء الحُديدة، لما يمثله ذلك الاعتداء من تهديد لجهود إيصال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى اليمن، وتهديد لأمن الملاحة في البحر الأحمر".

وأكد البيان على إدانة مصر الشديدة لهذا الاعتداء الذي يمثل استمرارا لسياسة زعزعة الاستقرار في المنطقة، معربا عن تعازي مصر لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولأسر الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت قيادة التحالف العربي أعلنت الثلاثاء، عن تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، ما أدى إلى استشهاد 2 من أفراد طاقم السفينة وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة.