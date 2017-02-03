بالصور.. السيسي يفاجئ طلبة "الحربية" ويشاركهم مرانهم

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فجر الجمعة، بزيارة مفاجئة إلى الكلية الحربية، بحي مصر الجديدة بالقاهرة، حيث قام بتفقد مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية، للاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة للطلبة، وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي.

كما شارك السيسي طلبة الكلية في جولة بالدراجات في شوارع القاهرة، وشهد قيام عدد منهم بقفزة الثقة من موقع مرتفع إلى المسبح، وفي الختام تناول الرئيس طعام الإفطار مع طلبة الكلية.

وتحدث السيسي مع طلبة الكلية الحربية، حيث أشاد بالقدرات البدنية والمهارية العالية التي أظهرها الطلبة والتي تدل على مستوى متميز من التدريب، مشيراً إلى أن هذه القدرات تعد أحد أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم تحت أية ظروف.

وأوصى الرئيس الطلبة بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن، مشيراً إلى المسؤولية التي تقع عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم الذي سيقومون به فور تخرجهم والمتمثل في حماية الوطن والذود عن أرضه.