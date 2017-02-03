مصرع 7 طلاب وإصابة 45 في انقلاب أتوبيس بطريق نويبع‬‎

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 45 آخرين في حادث انقلاب أوتوبيس على طريق نويبع اتجاه مدينة دهب.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى نويبع وذلك بمشاركة 28 سيارة إسعاف.

وأشار إلى أنه جارى نقل بعض المصابين إلى مستشفيات شرم الشيخ الدولي ودهب، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين خطيرة ومتوسطة الخطورة وباقي الحالات تنوعت إصابتها ما بين كسور وخدوش وسحجات وجميعها تتلقى العلاج اللازم.

وكان قد تلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغاً اليوم، الجمعة، يفيد بانقلاب حافلة سياحية بطريق نويبع الدولي، كانت تقل عددا من الطلاب الجامعيين لقضاء إجازة نصف العام بمدينة نويبع.

وقال مصدر طبي لـ" العربية .نت "أن فريقا طبيا متكاملا توجه إلى مستشفى مدينة دهب، للمساعدة في إنقاذ ضحايا الحادث مشيرا إلى أن حالات الإصابة البسيطة سيتم علاجها بمستشفى نويبع بينما الحالات المتوسطة سيتم نقلها إلى مستشفى دهب، والحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخل جراحي سيتم تحويلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

