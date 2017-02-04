رسالة من السيسي للرئيس الإماراتي حول الأوضاع العربية

التـقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، صباح اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي، حيث نقل إليه رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مصر ومساندة شعبها تحت القيادة الحكيمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتقدير مصر قيادة وشعباً للعلاقات الوثيقة والخاصة التي تجمع بين القاهرة وأبوظبي، والتطلع إلى توثيق علاقات التعاون والتنسيق مع دولة الإمارات خلال المرحلة القادمة التي تزداد فيها عوامل عدم الاستقرار والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الشيخ محـمد بـن زايد ولي عهد أبوظبي أكد خلال اللقاء على العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين مصر وشقيقتها الإمارات، مشيراً إلى ما تحظى به مصر من احترام وتقدير ومكانة خاصة لدى جموع الشعب الإماراتي، مؤكداً على تضامن الإمارات الكامل مع مصر في مواجهة التحديات الراهنة، والتطلع إلى التنسيق وتعزيز التشاور بشأن التحديات المتفاقمة التي تواجه المنطقة العربية.

ونوه أبو زيد إلى أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى والتقديرات بشأن الأزمات التي تواجه المنطقة العربية، لاسيما الوضع في ليبيا، فضلاً عن الأوضاع في كل من اليمن وسوريا والعراق، وعكس تفاهماً مشتركاً بين البلدين لمجمل أوضاع المنطقة.

كما أكد الجانبان على ضرورة تكثيف وتيرة التشاور وتنسيق المواقف خلال المرحلة القادمة من أجل التوصل إلى حلول سياسية لأزمات الوطن العربي ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، حيث شددا على أهمية العمل على تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون على مختلف أصعدتها السياسية والاقتصادية والتنموية.